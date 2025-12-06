Action culturelle L’Afrique Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Action culturelle L’Afrique

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

On explore, on teste, on bidouille et on regarde le monde avec un œil curieux.

.

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

We explore, we test, we tinker and we look at the world with a curious eye.

L’événement Action culturelle L’Afrique Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme