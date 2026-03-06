Action de prévention pour lutter contre les violences conjugales Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Action de prévention pour lutter contre les violences conjugales

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le chef d’escadron Joffrey CONTE, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Sarlat-la-Canéda, présente une action de prévention pour lutter contre les violences conjugales.

Appuyé par des associations locales d’aide aux victimes, il animera la conférence-débat pour sensibiliser le public sur ces violences qui peuvent et doivent être dénoncées par tous.

Conférence-débat réalisée dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). .

