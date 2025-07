Action de ramassage petite plage du port de la Pointe Rouge Port de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement

Action de ramassage petite plage du port de la Pointe Rouge Port de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement dimanche 20 juillet 2025.

Action de ramassage petite plage du port de la Pointe Rouge

Dimanche 20 juillet 2025 de 17h à 20h. Port de la Pointe Rouge Petite plage du Port de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20 20:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Action de sensibilisation par l’acte de ramasser.

Action de sensibilisation par l’acte de ramasser.

RDV à 17h sur la petite plage de la Pointe Rouge juste à côté de l’ASPTT



17h15 début du ramassage



18h30 arrêt progressif du ramassage



19h00 apéros des familles + tirage au sort des cadeaux



Si tu as des gants n’hésite pas à les ramener, mais sache qu’on fournit tout le matériel sur place



‍On retourne sur la petite plage de la Pointe Rouge !



L’année dernière suite à de gros orages nous avions étécontraint.es d’annuler notre grand ramassage. Nous avions essayé de combler cette annulation par de petits flash ramassage + apéro. Mais il faut bien l’admettre rien ne vaut un grand ramassage !



Ainsi l’objectif de 2025 est de ramasser encore plus qu’en2023 ! ou d’avoir une excellente surprise et trouver encore moins de déchets que d’habitude !

P‍our rappel le bilan était :

340 canettes

330 bouteilles en plastique

196 bouteilles en verre

Le poids total était de 130 kg côté terre !



Et on ne va pas changer une équipe qui gagne, nous serons accompagnés de la meilleure team maritime, c’est-à-dire Mer Veille aux commandes du ramassage maritime, accompagné de Boud’Mer avec leurs belles barquettes et la Team AVA embarqué sur leurs kayaks !



Et comme d’habitude, on finira cette opération par un moment convivial ! Nous proposerons un apéro pizza pour toustes lesparticipant.es ! .

Port de la Pointe Rouge Petite plage du Port de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 77 88 65 natacha.grimaldi@1dechetparjour.com

English :

Raising awareness through the act of collecting.

German :

Aktion zur Sensibilisierung durch den Akt des Sammelns.

Italiano :

Sensibilizzazione attraverso l’atto del collezionare.

Espanol :

Sensibilizar mediante el acto de coleccionar.

L’événement Action de ramassage petite plage du port de la Pointe Rouge Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille