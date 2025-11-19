Action Dennlys Parc – Découvrez le secteur industriel Agence LONGUENESSE Longuenesse

Action Dennlys Parc – Découvrez le secteur industriel Mercredi 19 novembre, 07h00 Agence LONGUENESSE Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T07:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T07:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Venez découvrir les métiers de la maintenance industrielle en immersion au sein de Dennlys parc. Nous vous proposons une matinée ludique composée en deux temps : – Approche des métiers de la maintenance avec les professionnels du parc afin de découvrir les processus techniques des attractions. – Découverte des formations autours des métiers de l’industrie Départ en bus de l’agence France Travail de Longuenesse à 8h00 pour un retour à 12h00.

Agence LONGUENESSE 62219 Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514529 »}]

Venez découvrir les métiers de la maintenance industrielle en immersion au sein de Dennlys parc. La semaine de l’industrie Marché du travail