Action « Etre parent, quelle aventure ! » Nantes

Action « Etre parent, quelle aventure ! » Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 10:00 – 11:30

Gratuit : oui gratuit / non rémunéré / pas obligatoire Réservations et informations concernant la réunion du 07/10/25, auprès du Secretariat du Pole Famille de la CAF : 0253551702 – pole-famille@caf44.caf.frInscription à l’action (se déroulera 2h par semaine, le mardi ou jeudi matin, du 04/11 au 18/12/25) : à la fin de la réunion du 07/10/25 Adulte

L’Action « Etre parent, quelle aventure », animée par deux travailleuses sociales CAF, se déroulera 2h par semaine, le mardi ou jeudi matin, du 04/11 au 18/12/25,. Ces 7 séances seront animées par deux travailleuses sociales CAF.L’action consiste à réunir un groupe de parents (de 8 à 12 personnes) sur 7 ateliers dynamiques et participatifs pour échanger autour des thèmes suivants :- confiance en soi en tant que parent- mieux comprendre et communiquer avec son enfant- gestion des conflits- organisation familialeNous organisons une réunion le mardi 7 octobre 2025 de 10h à 11h30 pour vous présenter l’action, rencontrer les animatrices, poser vos questions…

Breil – Barberie Nantes 44100

0253551702