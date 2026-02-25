Action J’aime la Nature propre

Hall de la salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

J’aime la Nature Propre (JLNP) est une opération participative et citoyenne de ramassage des déchets dans la nature à l’initiative de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) et financé par l’Office Français de la biodiversité (OFB).

Les chasseurs invitent les Briacins à venir aider à nettoyer la nature.

Rendez-vous aux Halles, à 9h30 pour un café de bienvenue offert par la mairie.

L’opération de nettoyage sera suivie d’un repas galettes saucisses offert par l’association.

Prévoir bottes et gants.

Réservation 06 22 28 64 73. .

Hall de la salle des fêtes Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 28 64 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Action J’aime la Nature propre Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme