Action Plages avenue de Suzac Meschers-sur-Gironde

Action Plages

avenue de Suzac Plage de Suzac Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

En famille ou entre amis, participez à un nettoyage de plage insolite et ludique!

Organisé par le parc de l’estuaire.

avenue de Suzac Plage de Suzac Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77

English :

With family or friends, take part in an unusual and fun beach clean-up!

Organized by the Parc de l’Estuaire.

