Action Plages avenue de Suzac Meschers-sur-Gironde

Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
En famille ou entre amis, participez à un nettoyage de plage insolite et ludique!
Organisé par le parc de l’estuaire.
avenue de Suzac Plage de Suzac Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77
English :
With family or friends, take part in an unusual and fun beach clean-up!
Organized by the Parc de l’Estuaire.
