ACTION PLAGES Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
ACTION PLAGES
Le Parc de l'Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-03-04 16:00:00
2026-02-25 2026-03-04 2026-03-25
En famille ou entre amis, aidez la nature à rester vivante ! participez à un nettoyage de plage insolite et ludique. Mesurez-vous à des épreuves ou des défis originaux avec cohésion, convivialité et efficacité…la nature vous dit merci !
+33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
English :
With family or friends, help nature stay alive! Take part in an unusual and fun beach clean-up. Take part in original tests and challenges with a sense of cohesion, conviviality and efficiency… nature will thank you!
