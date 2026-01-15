ACTION PLAGES Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

ACTION PLAGES

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04 2026-03-25

En famille ou entre amis, aidez la nature à rester vivante ! participez à un nettoyage de plage insolite et ludique. Mesurez-vous à des épreuves ou des défis originaux avec cohésion, convivialité et efficacité…la nature vous dit merci !

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, help nature stay alive! Take part in an unusual and fun beach clean-up. Take part in original tests and challenges with a sense of cohesion, conviviality and efficiency… nature will thank you!

L’événement ACTION PLAGES Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime