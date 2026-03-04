Action publique, formation, recherche : le défi de la transition écologique Sciences Po Rennes Rennes Mercredi 11 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

3 tables rondes co-organisées par Le Lierre, les établissements de l’enseignement supérieur rennais et des associations étudiantes

La soirée _**Action publique, formation, recherche : le défi de la transition écologique**_, est co-organisée par Le Lierre, les établissements de l’enseignement supérieur rennais et des associations étudiantes.

Vous pourrez assiter à trois table rondes :

* 1 / Décider et agir – L’action publique face à l’urgence climatique

* 2 / Se former pour relever le défi de la transition écologique

* 3/ Une recherche qui nourrit et transforme l’action publique

Début : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/le-lierre/evenements/action-publique-formation-recherche-le-defi-de-la-transition-ecologique

Sciences Po Rennes 104 Boulevard de la Duchesse Anne Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



