Action ! – Samedi Family, Le Grand Sud, Lille

Action ! – Samedi Family Samedi 11 avril, 14h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre

Le premier samedi des vacances, participez à des ateliers en famille, partagez un goûter et assistez à un moment d’animation (spectacle, concert…). En avril, LE GRAND SUD se tournera vers le Far West ! Avec des ateliers sur la thématique du cinéma, vous pourrez découvrir comment sont faits les bruitages et les effets spéciaux, comment sont fabriqués les dessins animés… Le ciné-concert “Panique !!“ interprété par Temps Calme mettra en scène les 3 courts-métrages de la série Panique au village à l’humour loufoque viendra terminer cette journée placée sous le signe du 7ème Art. Alors, prêts pour le Festival de Cannes ?

Gratuit

A partir de 6 ans

Durée 4 h

Samedi 11 avril, 14 h

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888930 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

C’est le retour du Samedi Family ! Cap sur le Far West pour cette nouvelle journée à vivre en famille. Au programme : ateliers sur la thématique du cinéma, goûter, animations et ciné-concert !

