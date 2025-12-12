Action solidaire

Vielle-Tursan Landes

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Au profit des enfants atteints de cancer et de maladie graves

17h représentations artistiques

18h45 discours

19h repas (garbure, côte de porc, haricots verts, salade fromage, desserts)

21h spectacle de clôture

Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48

