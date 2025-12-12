Action solidaire Vielle-Tursan
Action solidaire Vielle-Tursan samedi 10 janvier 2026.
Au profit des enfants atteints de cancer et de maladie graves
17h représentations artistiques
18h45 discours
19h repas (garbure, côte de porc, haricots verts, salade fromage, desserts)
21h spectacle de clôture
15€ .
Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48
