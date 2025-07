Les magiciens du numérique avec 15e en fête Action & Transition Paris

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, Action & Transition t’invite à participer à un escape game unique pour aborder les grandes thématiques du monde du numérique !

Dans un monde de plus en plus connecté, “Les magiciens du numérique” constitue une expérience immersive et ludique idéale pour te guider vers des pratiques positives et responsables d’internet et des réseaux sociaux.

Participez à une expérience immersive unique pour découvrir des manières amusantes et responsables d’utiliser le numérique !

Le lundi 04 août 2025

de 11h00 à 13h00

Le vendredi 25 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans.

Action & Transition 153 rue de la Croix Nivert 75015 Paris