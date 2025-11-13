Action:Noise avec NoizGorne Psalette (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 19:30 – 19:50

Gratuit : non Prix libre (à partir de 2 €)

« The world is noise » ACTION:NOISE est un événement entièrement dédié à la musique noise, une exploration brute et radicale du son dans toute sa complexité et son intensité. Un moment où le bruit devient expérience et où les limites sont volontairement floues. NoizGorne (Percussion – Disto – Amp – Guitare) : NoizGorne, c’est la collision frontale entre la fureur percussive et le bourdonnement saturé du noise le plus extrême. Multi-percussionnistes mutants, véritable alter egos de l’énergie brute Orgone, NoizGorne forge un son où les peaux, les métaux et les circuits brûlent ensemble dans une même transe sonore. Ici, pas de demi-mesure : les amplis sont poussés à 11, les pédales métal hurlent, la matière sonore se tord et se fracasse dans un chaos physique et viscéral. Un rituel noise total, où la pulsation devient vibration, le rythme devient distorsion — une expérience à la frontière entre la musique, le corps et la machine. À quoi s’attendre : Puissance sonore : Une immersion totale dans l’énergie brute et les textures abrasives de la musique noise. Expérience directe : Pas de compromis, pas de filtres – seulement le son, dans sa forme la plus viscérale. Impact condensé : 20 minutes intenses pour plonger au cœur de l’expérience noise. Public : Amateurs de musique expérimentale, noise et scènes alternatives, recherchant une expérience sonore intense et immersive. Adultes curieux de formes artistiques underground.

Psalette (La) Centre-ville Nantes 44000

