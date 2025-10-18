Actions culturelles Personnages totem Colmar

Que reste-il des figures emblématiques de notre enfance ? Comment nous ont-elles constituées ? Atelier réservé aux porteurs de billets pour Sissi Summer.

Pas de réservation en ligne. Pour réserver, merci de bien vouloir contacter Quentin BONNELL à salle.europe@colmar.fr

Que reste-il des figures emblématiques de notre enfance ? Comment nous ont-elles constituées ?

Vous, c’était qui ? Pendant deux jours, nous irons puiser dans notre mémoire pour écrire, jouer, et créer des ponts entre ces figures qui font partie de ce que nous sommes aujourd’hui.

De 10 h à 16 h 30, à partir de 16 ans. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

What remains of the emblematic figures of our childhood? How did they shape us? Workshop reserved for Sissi Summer ticket holders.

German :

Was ist von den Symbolfiguren unserer Kindheit übrig geblieben? Wie haben sie uns geformt? Workshop nur für Inhaber von Eintrittskarten für den Sissi-Sommer.

Italiano :

Cosa rimane delle figure emblematiche della nostra infanzia? Come ci hanno plasmato? Laboratorio riservato ai possessori del biglietto Sissi Summer.

Espanol :

¿Qué queda de las figuras emblemáticas de nuestra infancia? ¿Cómo nos formaron? Taller reservado a los poseedores de una entrada Sissi Summer.

