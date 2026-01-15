Activ’ Tennis Tennis-Club Le Chambon-sur-Lignon

Activ’ Tennis

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Jeudi 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

2026-07-16

Renforcement musculaire, cardio et multi-raquettes (pickleball, tennis…). Dès 16 ans.

Tennis-Club Domaine du Fraisse Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 04 32 96 club@lechambontennis.com

English :

Muscle-building, cardio and multi-rackets (pickleball, tennis…). From age 16.

