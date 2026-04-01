Acti’Val 3-15 ans Vacances de printemps Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André
Acti’Val 3-15 ans Vacances de printemps Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André lundi 20 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Acti’Val 3-15 ans Vacances de printemps
Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 09:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Le service des sports de Pléneuf-Val-André propose un programme d’activités pour les 3 15 ans.
Découvrir, s’initier et pratiquer différentes disciplines sportives sous forme de stages, grands jeux ou séances de découverte.
L’occasion idéale d’expérimenter l’acrosport, les sports de raquettes, l’athlétisme, le volley-ball ou encore le tir à l’arc et bien d’autres activités !
Nouveauté pour les 3-5 ans pour permettre l’éveil au sport et la découverte du mouvement en s’amusant, des séances organisées autour de parcours de motricité, jeux collectifs et d’opposition sont proposés pour les plus jeunes. .
Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Acti’Val 3-15 ans Vacances de printemps Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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