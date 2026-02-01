Acti’Val 6-15 ans Vacances d’Hiver Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André

Acti’Val 6-15 ans Vacances d’Hiver

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-23

Le service des sports de Pléneuf-Val-André propose un programme d’activités pour les 6 15 ans.

Découvrir, s’initier et pratiquer différentes disciplines sportives sous forme de stages,grands jeux ou séances de découverte

L’occasion idéale d’expérimenter de la gymnastique, du tir à l’arc, des sports de raquettes, de l’athlétisme, du handball ou encore du badminton et bien d’autres activités ! .

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

