Acti’Val Sport Santé Gym sénior Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Acti’Val Sport Santé Gym sénior

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le service des sports de Pléneuf-Val-André propose un programme d’activités pour tous

Séance sportive pour tous Gym sénior. Intensité doux. .

Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Acti’Val Sport Santé Gym sénior Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Pléneuf-Val-André Tourisme