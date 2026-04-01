Acti’Val Sport Santé Step Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André
Acti’Val Sport Santé Step Complexe sportif du Pont-Gagnoux Pléneuf-Val-André vendredi 24 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Acti’Val Sport Santé Step
Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le service des sports de Pléneuf-Val-André propose également un programme d’activités pour les adultes (+ 15 ans).
Séance sportive pour tous step. .
Complexe sportif du Pont-Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux Calmette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Acti’Val Sport Santé Step Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-04 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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