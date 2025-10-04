Activate cities # NSDOS et Noam Assayag Médiathèque Françoise Sagan Paris

Activate cities # NSDOS et Noam Assayag Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Françoise Sagan Paris

Ecoute et rencontre musicale avec NSDOS et Noam Assayag

Artiste pluridisciplinaire aussi connu sous le nom de Kirikoo Des, NSDOS développe une œuvre singulière à la croisée de la danse, de la musique expérimentale et de la création technologique.

Son nouvel album, Activate Cities, prend forme à la suite de sa rencontre avec l’auteur Noam Assayag, qui développe dans son essai du même nom une réflexion philosophique et pratique autour de l’art ambulatoire. Assayag propose de réactiver le potentiel sensible des nos villes à travers des expériences artistiques itinérantes, engageant une nouvelle relation avec l’espace urbain.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

