Activation de Kundalini salle des fêtes Trivy

Activation de Kundalini

salle des fêtes Salle des fêtes Trivy Saône-et-Loire

Tarif : 37 – 37 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 19:30:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

Date(s) :

2025-12-04

VIVRE une activation de Kundalini

Que diriez-vous de laisser votre corps s’allonger sur un tapis paisiblement et être bercé dans un cocon musical ?

Un moment de relaxation, un moment pour écouter sa danse intérieure…

L’activation de Kundalini vous est proposée par Séverine Tonini, formée par Patricia Acunzo, Moon ressourcement et Sophie Colombier, son assistante, toutes deux accompagnantes énergéticiennes.

Vous serez accompagné.es par leur binôme durant 1h30.

• Qu’est-ce que vous allez vivre ?

Vous allez simplement laisser circuler votre propre énergie à l’intérieur de vous.

Le Prana, c’est l’énergie vitale qui se renouvelle tous les jours dans votre bassin.

L’écoute d’un voyage sonore avec des sons déclencheurs , vous invite à vous laisser aller, guidé.e par la circulation de votre énergie intérieure.

• L’intérêt d’un atelier en présentiel Sophie et Séverine, accompagnantes énergéticiennes, faciliteront si besoin, la circulation d’énergie lorsqu’elle aura tendance à stagner, se figer ou s’accumuler…Elles seront présentes à ce moment- là individuellement.

• Quels sont les bienfaits d’une activation de Kundalini ?

• Energie vitale purifiée et amplifiée Dynamisez votre corps, renforcez votre immunité et élevez votre niveau d’énergie.

• Libération émotionnelle Transformez les blocages et traumas pour retrouver équilibre et apaisement.

• Évolution personnelle Dépassez vos limites, alignez-vous avec vos aspirations et ouvrez de nouvelles perspectives.

• Connexion à votre essence Stimulez votre inspiration, accueillez votre créativité et ressentez une paix intérieure durable.

Une pratique puissante pour harmoniser corps, esprit et âme et révéler votre plein potentiel.

Prix découverte 37€ au lieu de 60€ séance de 19h30 à 21h, salle des fêtes à Trivy

Places limitées Dates et inscription Billetweb https://www.billetweb.fr/activation-de-kundalini3

Au plaisir de vous accueillir,

Séverine Tonini (Eveil au Souffle Christ’Al) 07 86 58 67 01

Sophie Colombier (PHI Eye) 06 33 84 65 76 .

salle des fêtes Salle des fêtes Trivy 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Activation de Kundalini

German : Activation de Kundalini

Italiano :

Espanol :

L’événement Activation de Kundalini Trivy a été mis à jour le 2025-11-19 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III