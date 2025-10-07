Activ’Go – Réfléchir à la mise en œuvre de son projet entrepreneurial Paris 19

Activ’Go – Réfléchir à la mise en œuvre de son projet entrepreneurial Paris 19 mardi 7 octobre 2025.

3h15 d’atelier pour :

→ Rencontrer d’autres porteurs de projet

→ Définir ce qui vous motive dans votre projet et prendre conscience de vos ambitions et de vos exigences vis-à-vis de lui

→ Déterminer les besoins de votre projet et identifier des bons plans grâce à l’entraide

→ Commencer à construire votre discours pour parler de votre projet

A propos de l’atelier

Vous repartirez avec :

→ des méthodologies et outils

→ de la motivation

→ de nouvelles rencontres

Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, en activant des compétences savoir-être et relationnelles !

Pour qui ?

→ Ouvert à tous et toutes, il n’y a aucun prérequis pour participer

→ Personne en transition professionnelle : en recherche d’emploi, en reconversion, en questionnement, en création de projet entrepreneurial ayant envie de participer étant intéressée par le sujet de l’atelier

Participation :

→ Gratuit

→ Sur inscription (Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement)

Où ?

→ En présentiel

L’Activ’Go, c’est l’atelier du parcours Activ’Entrepreneurs pour définir les besoins de son projet et trouver des opportunités pour passer de l’idée à l’action !

Le mardi 07 octobre 2025

de 13h45 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

