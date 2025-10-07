Activ’Go – Réfléchir à la mise en œuvre de son projet entrepreneurial Paris 19
Activ’Go – Réfléchir à la mise en œuvre de son projet entrepreneurial Paris 19 mardi 7 octobre 2025.
3h15 d’atelier pour :
→ Rencontrer d’autres porteurs de projet
→ Définir ce qui vous motive dans votre projet et prendre conscience de vos ambitions et de vos exigences vis-à-vis de lui
→ Déterminer les besoins de votre projet et identifier des bons plans grâce à l’entraide
→ Commencer à construire votre discours pour parler de votre projet
A propos de l’atelier
Vous repartirez avec :
→ des méthodologies et outils
→ de la motivation
→ de nouvelles rencontres
Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, en activant des compétences savoir-être et relationnelles !
Pour qui ?
→ Ouvert à tous et toutes, il n’y a aucun prérequis pour participer
→ Personne en transition professionnelle : en recherche d’emploi, en reconversion, en questionnement, en création de projet entrepreneurial ayant envie de participer étant intéressée par le sujet de l’atelier
Participation :
→ Gratuit
→ Sur inscription (Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement)
Où ?
→ En présentiel
L’Activ’Go, c’est l’atelier du parcours Activ’Entrepreneurs pour définir les besoins de son projet et trouver des opportunités pour passer de l’idée à l’action !
Le mardi 07 octobre 2025
de 13h45 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-07T16:45:00+02:00
fin : 2025-10-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-07T13:45:00+02:00_2025-10-07T17:00:00+02:00
https://www.activaction.org/agenda/event/14222-reflechir-a-la-mise-en-oeuvre-de-son-projet-entrepreneurial-paris-19.html Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action