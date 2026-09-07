Activité « A la recherche des détails », Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Activité « A la recherche des détails » Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre Teilhard de Chardin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:45:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront participer à une chasse aux détails photographiques.

10 détails du centre auront été photographiés au préalable et seront présentés aux participants. Leur mission sera de parcourir le centre afin de retrouver les lieux exacts où les clichés ont été pris.

Une fois le détail retrouvé, les participants devront prendre eux-mêmes une photo du même élément et la présenter au maître du jeu pour validation.

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis-Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Jeu chasse aux détails photographiques

© Centre Teilhard de Chardin