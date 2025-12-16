Activité aquatique Corbeilles

Activité aquatique

La Communauté de Communes des 4 Vallées a élaboré un dispositif destiné aux enfants du CP au CM2 afin de développer une aisance progressive dans l’eau, de gagner en équilibre, en respiration et en confiance, et de progresser vers les premières compétences du savoir-nager. Les cours sont gratuits pour les enfants rencontrant des difficultés en milieu aquatique. Ils se dérouleront du mercredi 14 janvier au mercredi 25 mars 2026 de 16 h à 17 h. Inscription obligatoire. .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98 piscinecorbeilles@cc4v.fr

English :

Aquatic fluency program

