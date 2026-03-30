Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 18 avril 2026, 15h00> 16h00

Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King au milieu des fleurs et du printemps qui prend ses marques.

Pour les enfants entre 3 et 7 ans, accompagnés d’un adulte

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95



Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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