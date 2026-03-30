Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Activité | Balade contée dans le parc Martin Luther King Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 18 avril 2026.
Samedi 18 avril 2026, 15h00> 16h00
Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King au milieu des fleurs et du printemps qui prend ses marques.
Pour les enfants entre 3 et 7 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95
Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Tatiana Eva-Marie & Michael Valeanu en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris 30 mars 2026
- Inclusiv’Sportival – 2ème édition : l’événement dédié à l’inclusion par le sport Auberge MIJE Fourcy Paris 30 mars 2026
- Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026
- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026