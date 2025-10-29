Activité | Balade contée d’automne Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Activité | Balade contée d’automne Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris mercredi 29 octobre 2025.

Mercredi 29 octobre 2025, 15h30 > 16h30

Marie, notre mamie conteuse, chuchote des histoires merveilleuses à écouter en se baladant dans le parc Martin Luther King. S’il fait froid, nous resterons au chaud à Mado !

Pour les enfants entre 3 et 7 ans, accompagnés

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre.



Bienvenue dans le monde des contes et de la magie des belles histoires

Le mercredi 29 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T16:30:00+01:00

fin : 2025-10-29T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T15:30:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin