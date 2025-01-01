Activité balade nature Thann

Activité balade nature Thann mercredi 1 janvier 2025.

Activité balade nature

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-01-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-01-01 2026-01-01

Découvrir la faune et la flore locales Identifier les interactions au sein d’un écosystème. Appréhender une nouvelle forme d’expression artistique.

Une demi-journée en pleine nature pour découvrir la faune et la flore locales à travers des activités variées ateliers sensoriels, jeux ludiques et petites expériences scientifiques. Une balade interactive et accessible à tous, pour apprendre en s’amusant et s’émerveiller de la biodiversité environnante. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 groupes@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Discover local flora and fauna Identify interactions within an ecosystem. Learn about a new form of artistic expression.

German :

Entdecken Sie die lokale Flora und Fauna. Erkennen Sie die Wechselwirkungen innerhalb eines Ökosystems. Eine neue Form des künstlerischen Ausdrucks kennen lernen.

Italiano :

Scoprire la flora e la fauna locali. Identificare le interazioni all’interno di un ecosistema. Conoscere una nuova forma di espressione artistica.

Espanol :

Descubrir la flora y la fauna locales. Identificar las interacciones dentro de un ecosistema. Conocer una nueva forma de expresión artística.

