Activité bien-être COSEC Dinard

Activité bien-être COSEC Dinard mercredi 29 octobre 2025.

Activité bien-être

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Séance d’entretien physique cardio étirements.

Prévoir une tenue adaptée et de l’eau.

Activité payante selon quotient familial.

Informations et réservations auprès du CCAS au 02 99 46 50 99 ou bien directement sur place au 57 rue des minées à Dinard. .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

