ACTIVITÉ CHIBALL Balaruc-les-Bains

Début : 2026-03-07

fin : 2026-12-12

Tous les samedis à 17h30 à la salle de la Cadole à Balaruc-les-Bains, vous pourrez découvrir en compagnie de Sophie BIDAN le Chiball.Pendant une heure, stimulez vos ressources naturelles d’auto-guérison tout en harmonisant votre corps et votre esprit grâce au 5 displicines qui composent le Chiball.Le Chiball associe 5 disciplines Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicité, harmonie, sérenité et détente seront les maîtres-mots de cette activité !Quota minimum 1 personne, quota maximum de 50 personnes. Tarif unique. .

English :

chiball combines 5 disciplines: Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicity, harmony, serenity and relaxation are the key words of this activity!

