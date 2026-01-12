ACTIVITÉ CHIBALL Balaruc-les-Bains
ACTIVITÉ CHIBALL Balaruc-les-Bains samedi 7 mars 2026.
ACTIVITÉ CHIBALL
16 Avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-03-07
Le Chiball associe 5 disciplines Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicité, harmonie, sérenité et détente seront les maîtres-mots de cette activité !
Tous les samedis à 17h30 à la salle de la Cadole à Balaruc-les-Bains, vous pourrez découvrir en compagnie de Sophie BIDAN le Chiball.Pendant une heure, stimulez vos ressources naturelles d’auto-guérison tout en harmonisant votre corps et votre esprit grâce au 5 displicines qui composent le Chiball.Le Chiball associe 5 disciplines Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicité, harmonie, sérenité et détente seront les maîtres-mots de cette activité !Quota minimum 1 personne, quota maximum de 50 personnes. Tarif unique. .
16 Avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
chiball combines 5 disciplines: Qi Gong, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Relaxation). Tonicity, harmony, serenity and relaxation are the key words of this activity!
L’événement ACTIVITÉ CHIBALL Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-11 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE