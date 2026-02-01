Activité CREATIVES Saint-Rémy

Activité CREATIVES

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-16 12:00:00

2026-02-16

Animations à la Forge de Saint-Rémy-sur-Orne le 16 février 2026.

10h-12h Création et décoration d’une cabane igloo en boîtes d’œufs (à apporter), lecture, jeux, détente.

14h-16h30 Fablab couture, création de bouillotes en tissu.

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 7 76 58 57 98

Activities at the Saint-Rémy-sur-Orne Forge on February 16, 2026.

10am-12pm: Creation and decoration of an igloo hut made from egg cartons (bring your own), reading, games, relaxation.

2pm-4.30pm: Fablab couture, creation of fabric hot water bottles.

