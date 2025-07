ACTIVITÉ CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue

ACTIVITÉ CROQUIS/AQUARELLE La Canourgue jeudi 3 juillet 2025.

ACTIVITÉ CROQUIS/AQUARELLE

La Canourgue Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 10:00:00

fin : 2025-07-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Tous les jeudis de 10h à midi en extérieur (si le temps le permet). Tout public. Venez découvrir les joies du croquis et/ou de l’aquarelle dans les ruelles de La Canourgue et ses alentours. (15€)

Renseignement et réservation 06 61 54 60 12 ou à la Galerie Carré Rouge 14 rue de la ville.

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 61 54 60 12

English :

Every Thursday from 10 a.m. to noon outdoors (weather permitting). Open to all. Come and discover the joys of sketching and/or watercolor painting in the narrow streets of La Canourgue and the surrounding area. (15?)

Information and booking 06 61 54 60 12 or at Galerie Carré Rouge 14 rue de la ville.

German :

Jeden Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr im Freien (wenn das Wetter es zulässt). Für alle Altersgruppen geeignet. Entdecken Sie die Freuden des Skizzierens und/oder Aquarellierens in den Gassen von La Canourgue und Umgebung. (15?)

Informationen und Reservierungen: 06 61 54 60 12 oder in der Galerie Carré Rouge 14 rue de la ville.

Italiano :

Ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00 all’aperto (tempo permettendo). Aperto a tutti. Venite a scoprire le gioie del disegno e/o dell’acquerello nelle stradine di La Canourgue e dintorni. (15?)

Informazioni e prenotazioni 06 61 54 60 12 o presso la Galerie Carré Rouge 14 rue de la ville.

Espanol :

Todos los jueves de 10.00 a 12.00 horas al aire libre (si el tiempo lo permite). Abierto a todos. Venga a descubrir los placeres del dibujo y/o de la acuarela en las callejuelas de La Canourgue y sus alrededores. (15?)

Información y reservas 06 61 54 60 12 o en la Galerie Carré Rouge 14 rue de la ville.

