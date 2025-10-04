Activité danse Boum! Pontarlier

Médiathèque Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Dans le cadre des Biblis en Folie, la médiathèque se transforme en piste de danse pour une boum de folie ! Viens danser autour de chorégraphie et de jeux sur des chansons de toutes époques ! De 6 à 10 ans.

Sur inscription à partir du 19/09. .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

