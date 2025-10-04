Activité danse Boum! Pontarlier
Médiathèque Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 20:30:00
2025-10-04
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Dans le cadre des Biblis en Folie, la médiathèque se transforme en piste de danse pour une boum de folie ! Viens danser autour de chorégraphie et de jeux sur des chansons de toutes époques ! De 6 à 10 ans.
Sur inscription à partir du 19/09. .
Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
