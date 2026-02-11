Activité de Pâques au musée d’Argentomagus

Les Mersans Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Des animaux savants se sont échappés sur le site archéologique !Familles

Partez à leur recherche et photographiez les anecdotes dissimulées dans les lapins et les poules en papier. Puis présentez vos photographies à l’accueil du musée pour vous régaler de chocolats ! .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

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English :

The cunning puzzle arrives at Argentomagus for Easter: the tangram!

Some tangrams have been lost on the Argentomagus archaeological site… We don’t know how to put them back together! Help us reassemble the puzzles scattered around the site, then photograph them.

L’événement Activité de Pâques au musée d’Argentomagus Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Vallée de la Creuse