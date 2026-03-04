Activité débat, collège du lignon, Le Chambon-sur-Lignon

Activité débat Vendredi 27 mars, 10h00 collège du lignon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T12:00:00+01:00

Après avoir reccueilli les croyances des élèves sur l’argent, organisation d’un débat à partir de la question suivante : l’argent fait-il le bonheur ?

collège du lignon 200 route du stade 43400 le chambon sur lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Organisation d’un débat avec les élèves de cycle 4 sur le thème de l’argent