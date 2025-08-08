Activité D’une rive à l’autre du Rhône histoire des ponts Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2026-03-23 18:00:00
fin : 2026-03-23 20:00:00
Les ponts relient par-dessus ce qui sépare. Le bel esprit de Marc Seguin (1786-1875) et ses audacieux ponts en fil-de-fer lancés par-dessus le Rhône entre 1823 et 1849, a tout spécialement marqué notre région.
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
Bridges bridge the divide. The fine spirit of Marc Seguin (1786-1875) and his audacious wire bridges across the Rhône between 1823 and 1849, left a particular mark on our region.
