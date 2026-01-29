Activité E-Sport (12-16 ans) Espace culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Activité E-Sport (12-16 ans)

Espace culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

La base de loisirs du Palais-sur-Vienne propose une acitivté E-Sports, destinée aux enfants et aux adolescents, entre 12 et 16 ans.

Inscriptions auprès de la base de loisirs palaisienne. .

Espace culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr

English : Activité E-Sport (12-16 ans)

