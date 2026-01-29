Activité E-Sport (12-16 ans) Espace culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Espace culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
La base de loisirs du Palais-sur-Vienne propose une acitivté E-Sports, destinée aux enfants et aux adolescents, entre 12 et 16 ans.
Inscriptions auprès de la base de loisirs palaisienne. .
Espace culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr
