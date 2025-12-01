Activité Echecs Primelin

Activité Echecs Primelin mercredi 31 décembre 2025.

Activité Echecs

La Pointe Emmaüs, Primelin Primelin Finistère

–

Date :
Début : 2025-12-31 14:30:00
fin : 2025-12-31 17:30:00


2025-12-31

Tous les derniers mercredis du mois, activité ouverte à toutes et tous, de tous les âges !   .

+33 6 13 03 04 36 

L’événement Activité Echecs Primelin a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz