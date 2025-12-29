Activité Echecs Primelin
Activité Echecs Primelin dimanche 1 février 2026.
Activité Echecs
La Pointe Emmaüs, Primelin Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2027-01-31 17:30:00
Date(s) :
2026-02-01
Tous les derniers mercredis du mois, activité ouverte à toutes et tous, de tous les âges ! .
La Pointe Emmaüs, Primelin Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activité Echecs
L’événement Activité Echecs Primelin a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz