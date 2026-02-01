Activité Elon Musk et Gustave Le Bon des analogies inquiétantes Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence
Activité Elon Musk et Gustave Le Bon des analogies inquiétantes Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence samedi 28 février 2026.
Activité Elon Musk et Gustave Le Bon des analogies inquiétantes
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Gustave Le Bon dans ses divers ouvrages, dont Psychologie des foules , développe des thèses sur les races supérieures, et une idéologie au service de l’élitisme.
.
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gustave Le Bon, in his various works, including Psychologie des foules , develops theories on superior races, and an ideology at the service of elitism.
L’événement Activité Elon Musk et Gustave Le Bon des analogies inquiétantes Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-08 par Valence Romans Tourisme