ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Musée archéologique de Jublains Jublains

ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

RDV au Musée archéologique de Jublains pour une activité en famille de 14h30 à 16h !

Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que le jardinier

travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou (ou sondage ?) du chantier. Qui

a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ? L’étau se resserre autour de

l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère.

Mercredi 15 avril et mercredi 22 avril 2026

14h30 16h00

Tarif plein 3 € (pour les adultes comme pour les enfants)

Lieu musée de Jublains

Familles avec des enfants à partir de 7 ans

Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

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English :

Join us at the Jublains Archaeological Museum for a family activity from 2:30 to 4pm!

L’événement ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co