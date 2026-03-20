ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Musée archéologique de Jublains Jublains
ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Musée archéologique de Jublains Jublains mercredi 15 avril 2026.
ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
RDV au Musée archéologique de Jublains pour une activité en famille de 14h30 à 16h !
Un matin, en arrivant sur le chantier de fouilles du Bourg à Jublains, les archéologues découvrent que le jardinier
travaillant sur le site archéologique a été assassiné. Le cadavre a été jeté dans un trou (ou sondage ?) du chantier. Qui
a commis ce crime ? Quelle arme a été utilisée ? Une pelle, une truelle ou une pioche ? L’étau se resserre autour de
l’équipe des fouilleurs… En famille, venez enquêter afin d’élucider ce mystère.
Mercredi 15 avril et mercredi 22 avril 2026
14h30 16h00
Tarif plein 3 € (pour les adultes comme pour les enfants)
Lieu musée de Jublains
Familles avec des enfants à partir de 7 ans
Réservation conseillée 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Join us at the Jublains Archaeological Museum for a family activity from 2:30 to 4pm!
L’événement ACTIVITE EN FAMILLE CLUED’ AU CHANTIER Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co