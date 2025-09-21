Activité en famille « Décors peints » Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine au du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une activité à faire en famille pour découvrir les techniques de peintures murales utilisées dans les monuments anciens, en présence des artisans qui œuvrent aujourd’hui à la restauration de la cathédrale Saint-Vincent.

Cette animation est proposée dimanche 21 septembre en continu de 14h à 17h dans le cadre de la présentation des travaux de restauration de la cathédrale Saint-Vincent et de la démonstration de savoir-faire par l’entreprise Arcams.

Pour les enfants à partir de 7 ans et leurs parents.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

