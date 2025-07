Activité en famille : une visite théâtralisée dans le Marais Pont Marie Paris

Activité en famille : une visite théâtralisée dans le Marais Pont Marie Paris 27 août – 21 septembre 20€ à 25€

Plongez dans une aventure touristique captivante où des comédiens vous guideront à travers le quartier mythique du Marais.

Au fil d'un véritable scénario, vous (re)découvrirez les monuments iconiques et les anecdotes historiques du quartier. Préparez-vous à une vivre visite insolite inoubliable !

Le scénario :

Dans le quartier du Marais, Rachel Félix aurait trouvé un mystérieux masque d’or doté de pouvoir divinatoires. Mythe ou réalité ? Plusieurs personnalités du quartier vous aideront à répondre à cette question comme l’excentrique Ghislain Curphor, le magicien Ludo Hékar et l’homme au Masque d’Arlequin…

Les atouts de cette [visite en famille](https://www.visites-spectacles.com/les-visites-en-famille/) :

• Une [immersion totale grâce à des comédien](https://www.visites-spectacles.com/comediens-decouvrir-paris-autrement/)s qui favorisent la participation.

• Une [découverte culturelle](https://www.visites-spectacles.com/le-concept/) unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant.

• Un moment convivial, pour une activité destinée à toute la famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00.000+02:00

victoria@visites-spectacles.com

Pont Marie Pont Marie Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Paris