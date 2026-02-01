Activité enfant Enfile tes plumes ! Perros-Guirec
Activité enfant Enfile tes plumes ! Perros-Guirec mardi 24 février 2026.
Activité enfant Enfile tes plumes !
44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Découvre comment vivent et grandissent les oiseaux de notre littoral à travers des puzzles et jeux de rôle notamment. .
44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Activité enfant Enfile tes plumes ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec