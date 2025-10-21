[Activité enfant] Escape game d’Halloween Tourville-sur-Arques

[Activité enfant] Escape game d’Halloween Tourville-sur-Arques mardi 21 octobre 2025.

[Activité enfant] Escape game d’Halloween

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Pendant les vacances de la Toussaint, le château ouvre ses portes aux… monstres et sorcières !

Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à relever un défi pas comme les autres éviter d’être emprisonnés et réussir à s’échapper grâce à leur courage, leur ingéniosité et leur esprit d’équipe.

Une aventure palpitante qui promet rires, frissons et souvenirs mémorables !

Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

