[Activité enfant] Escape game d’Halloween Tourville-sur-Arques
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-21 2025-10-28
Pendant les vacances de la Toussaint, le château ouvre ses portes aux… monstres et sorcières !
Les enfants de 6 à 10 ans sont invités à relever un défi pas comme les autres éviter d’être emprisonnés et réussir à s’échapper grâce à leur courage, leur ingéniosité et leur esprit d’équipe.
Une aventure palpitante qui promet rires, frissons et souvenirs mémorables !
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com
