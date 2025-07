[Activité enfant] le Jardin des Mers Noeuds marins Estran Cité de la Mer Dieppe

[Activité enfant] le Jardin des Mers Noeuds marins Estran Cité de la Mer Dieppe jeudi 24 juillet 2025.

[Activité enfant] le Jardin des Mers Noeuds marins

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 09:30:00

fin : 2025-08-07 12:00:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-29 2025-08-07 2025-08-13

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30

Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.

Les enfants pourront découvrir le littoral à marée basse, réaliser un carnet de noeuds marins et plein d’autres activités …

Aujourd’hui, Activité Noeuds marins

Deviens un professionnel des nœuds marins en suivant cette animation très attachante

Une surprise vous attendra durant cette animation !

Tarif 8,00 € la demi-journée

Inscriptions et renseignements au 02.35.06.93.20

Réservation obligatoire

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.

Le nombre de places est limité

à 8 enfants par demi-journée.

Equipement à prévoir des bottes pour les sorties plage, un ciré en fonction de la météo.

Quelques exemples d’activités La pêche à pied, atelier bois flotté, cerf-volant, découverte de Dieppe,

construction de bateau, atelier noeuds marins, le mobile des abysses …

Estran Cité de la Mer 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

English : [Activité enfant] le Jardin des Mers Noeuds marins

Every year, E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organizes the Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Monday to Friday, 9:30 a.m. to 12 p.m. and 2:00 p.m. to 4:30 p.m

Activity leaders welcome children to discover the marine environment.

Children can discover the coastline at low tide, make a sea knot book and many other activities?

Today, « Sea knots » activity

Become a knot-tying professional with this engaging animation

A surprise awaits you!

Price: 8.00 ? for half a day

Registration and information: 02.35.06.93.20

Reservations required

Activities are supervised by two E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer activity leaders for a group of children aged 4 to 10.

The number of places is limited

8 children per half-day.

Equipment required: boots for beach outings, raincoat depending on the weather.

Some examples of activities: Fishing on foot, driftwood workshop, kite flying, discovery of Dieppe,

boat building, marine knots workshop, the abyss mobile?

German :

Jedes Jahr organisiert E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer den Jardin des Mers der Wassersportstation Dieppe Pays Normand.

Von Montag bis Freitag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr

Die Betreuer empfangen die Kinder zu Aktivitäten, bei denen sie die Meeresumwelt entdecken.

Die Kinder können die Küste bei Ebbe entdecken, ein Heft mit Seemannsknoten anlegen und viele andere Aktivitäten unternehmen?

Heute, Aktivität « Seemannsknoten »

Werde ein Profi in Sachen Seemannsknoten, indem du an dieser sehr fesselnden Animation teilnimmst

Eine Überraschung erwartet dich während dieser Animation!

Preis: 8,00 ? für einen halben Tag

Anmeldungen und Informationen unter 02.35.06.93.20

Eine Reservierung ist erforderlich!

Die Animationen werden von zwei Animateuren des E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer für eine Gruppe von Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren betreut.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt

auf 8 Kinder pro Halbtag beschränkt.

Mitzubringen sind: Stiefel für die Strandausflüge, ein Regenmantel je nach Wetterlage.

Einige Beispiele für Aktivitäten:Angeln zu Fuß, Treibholzworkshop, Drachensteigenlassen, Entdeckung von Dieppe,

bootsbau, Seemannsknoten-Workshop, das Tiefsee-Mobil?

Italiano :

Ogni anno, E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organizza il Jardin des Mers presso la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Gli animatori accolgono i bambini per attività alla scoperta dell’ambiente marino.

I bambini potranno scoprire la costa con la bassa marea, realizzare un libro di nodi marini e molte altre attività

Oggi, attività « Nodi marini

Diventa un professionista dei nodi marini con questa entusiasmante attività

Una sorpresa vi aspetta durante questa attività!

Prezzo: € 8,00 per mezza giornata

Iscrizione e informazioni al numero 02.35.06.93.20

Prenotazione obbligatoria

Le attività sono seguite da due animatori dell’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer per un gruppo di bambini dai 4 ai 10 anni.

Il numero di posti è limitato

8 bambini per mezza giornata.

Attrezzatura necessaria: stivali per le uscite in spiaggia, impermeabile a seconda del tempo.

Alcuni esempi di attività: pesca a piedi, laboratorio di legni alla deriva, volo di aquiloni, scoperta di Dieppe,

costruzione di barche, laboratorio di nodi marini, l’abisso mobile?

Espanol :

Cada año, E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organiza el Jardin des Mers en la Station Nautique Dieppe Pays Normand.

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.00 y de 14.00 a 16.30 h

Los animadores acogen a los niños en actividades para descubrir el medio marino.

Los niños podrán descubrir el litoral en marea baja, hacer un libro de nudos marinos y muchas otras actividades..

Hoy, actividad « Nudos marinos

Conviértete en un profesional de los nudos marinos con esta emocionante actividad

¡Te espera una sorpresa durante esta actividad!

Precio: 8,00 euros por medio día

Inscripción e información en el 02.35.06.93.20

Reserva obligatoria

Las actividades están supervisadas por dos animadores de E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer para un grupo de niños de 4 a 10 años.

El número de plazas es limitado

8 niños por media jornada.

Equipo necesario: botas para las salidas a la playa, chubasquero en función del tiempo.

Algunos ejemplos de actividades: pesca a pie, taller de madera a la deriva, vuelo de cometas, descubrir Dieppe,

construcción de barcos, taller de nudos marinos, el abismo móvil..

L’événement [Activité enfant] le Jardin des Mers Noeuds marins Dieppe a été mis à jour le 2025-07-16 par Seine-Maritime Attractivité