Activité enfant

Musée Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Activité enfants Masqu’animaliers à 14h30, musée

pour les enfants 5-12 ans (être accompagné d’un parent pour les -5 ans).

Gratuit.

Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre .

Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité enfant

L’événement Activité enfant Mussidan a été mis à jour le 2026-01-17 par Vallée de l’Isle en Périgord