Activité enfant Mussidan

Musée Mussidan Dordogne

Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09

2026-02-09

Activité enfants Masqu’animaliers à 14h30, musée
pour les enfants 5-12 ans (être accompagné d’un parent pour les -5 ans).
Gratuit.
Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre   .

Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55 

