Activité enfant Mussidan
vendredi 13 février 2026
Activité enfant
Musée Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : 2026-02-13
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Activité enfants mon musée en boîte
création d'une pièce du musée en diorama miniature à 14h30, musée
pour les enfants 5-12 ans (être accompagné d'un parent pour les -5 ans).
Gratuit. Inscr: 05 53 81 23 55. Musée André Voulgre .
Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
English : Activité enfant
