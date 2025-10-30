Activité enfant TOU’PTI PILOTES Le Monastier-sur-Gazeille
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Goûter inclus
De 4 à 6 ans.
Début : 2025-10-30 09:30:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-30
Les tout-petits pilotes
Pour les 3-6 ans on apprend à bien mettre son casque, à être à l’aise sur son vélo, à maîtriser les bases (maniabilité, équilibre) en s’amusant avec des jeux rigolos !
20€ (goûter compris).
Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr
English :
Little riders
For 3-6 year-olds: learn how to put on a helmet, get comfortable on a bike, master the basics (handling, balance) and have fun doing it!
20 (snack included).
German :
Die ganz kleinen Fahrer
Für 3- bis 6-Jährige: Man lernt, seinen Helm richtig aufzusetzen, sich auf seinem Fahrrad wohlzufühlen und die Grundlagen (Handhabung, Gleichgewicht) zu beherrschen, während man sich mit lustigen Spielen vergnügt!
20? (inkl. Snack).
Italiano :
Piccoli ciclisti
Per i bambini dai 3 ai 6 anni: imparano a indossare correttamente il casco, a sentirsi a proprio agio sulla bicicletta, a padroneggiare le basi (maneggevolezza, equilibrio) e a divertirsi!
20 (compresa la merenda).
Espanol :
Pequeños pilotos
Para niños de 3 a 6 años: aprende a ponerte bien el casco, a sentirte cómodo en la bici, a dominar los aspectos básicos (manejo, equilibrio) y ¡diviértete haciéndolo!
20 ¤ (merienda incluida).
