[Activité enfant] Viens construire ta boule de Noël Estran-Cité de la Mer Dieppe

[Activité enfant] Viens construire ta boule de Noël

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l'Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-29 15:30:00

fin : 2026-01-02 16:30:00

Date(s) :

2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Les 29 et 30 décembre ainsi que le 2 janvier, les petits artistes dès 4 ans pourront participer à un atelier manuel chaleureux et festif, où ils apprendront à fabriquer une décoration unique à suspendre au sapin.

A l’aide d’un animateur, viens fabriquer une boule de Noël.

Cette activité te permettra de décorer ton sapin ou ta maison pour les fêtes de Noël.

Réservation au 02 35 06 93 20 conseillée, les places sont limitées !

Activité réalisée sous la responsabilité d’un parent

4 euro l’activité

Formule 8.50 euros/ enfant, l’activité manuelle + la visite libre du musée

Si vous ne voulez pas payer l’entrée du musée à chaque activité, des cartes membres sont disponibles à l’accueil de l’écomusée

20 euros/adulte et 7 euros/enfant .

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

