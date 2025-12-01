[Activité enfant] Viens construire ton père Noël Estran-Cité de la Mer Dieppe

[Activité enfant] Viens construire ton père Noël

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:30:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26

Les 22, 23 et 26 décembre, les petits bricoleurs dès 4 ans pourront participer à un atelier manuel amusant et chaleureux, où ils réaliseront un Père Noël tout mignon à rapporter à la maison.

A l’aide d’un animateur, viens construire ton père Noël.

Cette activité te permettra de décorer ton sapin ou ta maison pour les fêtes de Noël.

Activité réalisée sous la responsabilité d’un parent

4 euro l’activité

Formule 8.50 euros/ enfant, l’activité manuelle + la visite libre du musée

Si vous ne voulez pas payer l’entrée du musée à chaque activité, des cartes membres sont disponibles à l’accueil de l’écomusée

20 euros/adulte et 7 euros/enfant

Réservation au 02 35 06 93 20 conseillée, les places sont limitées ! .

Estran-Cité de la Mer / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20 contact@estrancitedelamer.fr

